Beşiktaş Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bu akşam çekilecek. Futbolseverler, Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları bugün çekilecek. Sporseverler, Beşiktaş’ın muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleşecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde 4.torbada yer alıyor. Beşiktaş'ın rakipleri ilk 3 torbadan çekilen birer takım olacak.
1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund
3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff