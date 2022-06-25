Beşiktaş-Sampdoria hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş 2022-2023 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü start verecek siyah-beyazlı takımın Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, Werder Bremen ile de hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş - Werder Bremen maçı 9 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 16:00'da başlayacak.