Beşiktaş-Sampdoria hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını hem yeni transfer hem de hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. 59 puanla geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, hazırlık maçlarının ilkini Sampdoria ile oynayacak. Beşiktaş taraftarı Sampdoria maçının tarihini ve saati sorgulamaya başladı. Peki Beşiktaş-Sampdoria maçı ne zaman? Beşiktaş-Sampdoria hazırlık maçı saat kaçta? Beşiktaş-Sampdoria nerede oynanacak?
Beşiktaş 2022-2023 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü start verecek siyah-beyazlı takımın Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş, Werder Bremen ile de hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş - Werder Bremen maçı 9 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 16:00'da başlayacak.