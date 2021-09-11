Beşiktaş sahasında hata yapmadı
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla yendi.
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 5. ve 50. dakikalarda Batshuayi ve 10. dakikada N'Koudou kaydetti.
Ligdeki 4. maçında 3. galibiyetini alan ve yenilmezliğini sürdüren Beşiktaş, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'la oynayacağı maç öncesi rakibine gözdağı vermiş oldu.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.