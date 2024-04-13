Beşiktaş sahasında beraberlikle yetindi
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'la 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Beşiktaş'ın golünü 18. dakikada Semih Kılıçsoy atarken Samsunspor'un golünü 68. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 48'e Samsunspor da 38'e yükseltti.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Samsunspor ise evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Ligde 5 maçtır kazanamıyor
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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıktı.
Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş taraftarından Santos'a istifa çağrısı
Siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adam Fernando Santos'u istifaya çağırdı.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.
Semih Kılıçsoy, ligde 4 maçlık suskunluğunu bozdu
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.
Ligde son olarak 27. haftada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettikleri müsabakada fileleri havalandıran 18 yaşındaki santrfor, daha sonraki 4 karşılaşmayı boş geçti.
Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan Semih, bu sezon ligde 10. kez ağları sarstı.
Beşiktaş: 1 - Yılport Samsunspor: 1
Stat: Tüpraş
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Akıncık
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov (Dk. 85 Umut Meraş), Fernandes, Rashica (Dk. 67 Oxlade-Chamberlain), Ghezzal (Dk. 78 Aboubakar), Muçi (Dk. 85 Cenk Tosun), Muleka, Semih Kılıçsoy
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 58 Schindler), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Osman Çelik), Benasser, Holse (Dk. 58 Muja), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90+3 Bola), Moundilmadji (Dk. 89 Dimata)
Goller: Dk. 18 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 68 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Holse, Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor), Dk. 72 Ghezzal (Beşiktaş)