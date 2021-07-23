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Spor Beşiktaş Radja Naiggolan'ın peşinde
Spor

Beşiktaş Radja Naiggolan'ın peşinde

Dorukhan Toköz’ün yerini doldurmak isteyen Beşiktaş'ta Radja Nainggolan'ın adının anıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 05:12:00 -
Beşiktaş Radja Naiggolan'ın peşinde

Gelecek sezon, üç kulvarda birden mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Orta sahada Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılmasıyla beraber takımın Radja Nainggolan'la ilgilendiği iddia edildi.

Nainggolan, Beşiktaş'ı reddetti

İtalya'da yayın yapan La Gazetta dello Sport Gazetesi'ndeki haberde, Beşiktaş'ın Radja Nainggolan'a teklifte bulunduğu, oyuncunun bu teklifi reddettiğine yer verildi. İki yıldır Inter'den Cagliari'ye kiralanan Belçikalı futbolcu, iki sezonda 22 milyon Euro değer kaybetti.

Cagliari'de kalmak istiyor

Son iki sezondur Sardinya ekibi Cagliari'de kiralık oynayan Nainggolan, önümüzdeki yıl da yine Cagliari'de forma giymek istiyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray 'la anılan oyuncu, yine Cagliari isteğinden ötürü İtalya'dan ayrılmamıştı. Nainggolan'ın Inter'de 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Radja Nainggolan'ın istatistikleri

Cagliari formasıyla geçtiğimiz yıl ligde 22 maça çıkan Nainggolan, 1 kez gol atarken asist yapamadı. 33 yaşındaki Belçikalı, 2018 yılında bir başka Serie A ekibi Roma'dan 38 milyon Euro bedelle Inter'e transfer oldu. Inter'deki ilk yılında 36 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik katkı sağlamasına karşın takımda düşünülmedi.

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