Beşiktaş puan durumu | Şampiyonlar Ligi puan durumu
Beşiktaş maç sonucu | Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund ile karşılaştı. Futbolseverler C Grubu puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş’ın grupta kaç puanı var?
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları heyecanı başladı. Beşiktaş ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. C Grubu puan durumu
Beşiktaş puan durumu | Şampiyonlar Ligi puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı Alman temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
20. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Orta sahada Dahoud'un uzun pasında sağ çizgide topla buluşan Meunier, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına yönelen Bellingham ile buluşturdu. İngiliz oyuncunun topu düzelttikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
45+3. dakikada Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Guerreiro'nun taç atışında topu kontrol eden Bellingham, Welinton'u çalımladıktan sonra pasını Haaland'a verdi. Bu oyuncunun altıpası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
90+4. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Pjanic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.