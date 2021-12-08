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Spor Beşiktaş puan durumu | Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu
Spor

Beşiktaş puan durumu | Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu

Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu | Şampiyonlar Ligi grupları 6.hafta maçlarıyla tamamlanacak. C Grubu'nda 6.maçlar salı gecesi oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler Beşiktaş'ın da yer aldığı grupta oluşan puan durumunu hangi ekiplerin bir üst tura çıktığını araştırıyor. Peki, Beşiktaş'ın grupta puanı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 00:03:00 -
Beşiktaş puan durumu | Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda son maçlar bu gece oynandı. Peki, C Grubu'nda lider kim?

Beşiktaş puan durumu | Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu

C Grubu maçları 23.00’te başladı. Mücadeleler sona erdiğinde puan durumu güncellenecektir.

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