Beşiktaş PAOK'u dize getiremedi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup olan temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Yunan takımı PAOK'a 3-1 yenildi. Beşiktaş ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Toumba Stadı'nda koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşma, PAOK'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş, bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
PAOK'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 24. dakikalarda Tzolis ile 30. dakikada Pelkas ağlara gönderdi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek golünü ise 37. dakikada Cyle Larin'den geldi.
Ersin Destanoğlu penaltı kurtardı
PAOK'un 41. dakikada kullandığı penaltı kaleci Ersin Destanoğlu tarafından kurtarıldı.