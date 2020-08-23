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Spor Beşiktaş, PAOK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, PAOK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yarın Yunanistan'a gidecek

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:16:11 -
Beşiktaş, PAOK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos Salı günü Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması yapıp, dar alanda oyun ve taktik programı üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik programı ve şut atışları ile tamamlandı.

Beşiktaş, karşılaşma için yarın saat 12.00’de özel uçakla Yunanistan'ın Selanik kentine gidecek. Siyah-beyazlı ekip, PAOK maçının son çalışmasını TSİ 19.00’da maçın oynanacağı Toumba Stadı'nda gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson, antrenmandan önce TSİ 18.30’da bir basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında açıklamalarda bulunacak.

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