Beşiktaş orta sahasını her an açıklayabilir!

Beşiktaş transferde uçuşa geçti. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kara Kartal Bayern Leverkusen'den Nadiem Amiri için Alman kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş, Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralamak için Leverkusen'e teklifte bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin transfer için Leverkusen yetkilileriyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve 2.5 milyon euro'luk yıllık maaşın ödeme detayları hakkında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Nadiem Amiri, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.