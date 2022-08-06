  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş orta sahasını her an açıklayabilir!
Spor

Beşiktaş orta sahasını her an açıklayabilir!

Beşiktaş transferde uçuşa geçti. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kara Kartal Bayern Leverkusen'den Nadiem Amiri için Alman kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 20:30:00 -
Beşiktaş orta sahasını her an açıklayabilir!

Beşiktaş transferde uçuşa geçti. Orta sahaya takviye  yapmak isteyen Kara Kartal Bayern Leverkusen'den Nadiem Amiri için Alman kulübüne kiralama teklifinde bulundu. 

Beşiktaş, Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralamak için Leverkusen'e teklifte bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin transfer için Leverkusen yetkilileriyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve 2.5 milyon euro'luk yıllık maaşın ödeme detayları hakkında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Nadiem Amiri, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.

 

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!
Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

Aktüel

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

İbrahim Saraçoğlu ardıç yağı faydaları nelerdir? Ardıç yağı kürü tarifi! Kandaki iltihabı yok eden meyve
İbrahim Saraçoğlu ardıç yağı faydaları nelerdir? Ardıç yağı kürü tarifi! Kandaki iltihabı yok eden meyve

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu ardıç yağı faydaları nelerdir? Ardıç yağı kürü tarifi! Kandaki iltihabı yok eden meyve

Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?
Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?

Kadın - Aile

Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?

Canan Karatay'ın önerdiği tarhana tarifi! Bu tarhana hamuru tarifi birebir tutuyor!
Canan Karatay'ın önerdiği tarhana tarifi! Bu tarhana hamuru tarifi birebir tutuyor!

Kadın - Aile

Canan Karatay'ın önerdiği tarhana tarifi! Bu tarhana hamuru tarifi birebir tutuyor!

İki malzeme ile çamaşır makinesindeki küflere son!
İki malzeme ile çamaşır makinesindeki küflere son!

Kadın - Aile

İki malzeme ile çamaşır makinesindeki küflere son!

Dudak uçuklatan rakam! 25 bin kişi dolandırıldı! Saadet zinciri mantığı ile çalışıyorlar
Dudak uçuklatan rakam! 25 bin kişi dolandırıldı! Saadet zinciri mantığı ile çalışıyorlar

Aktüel

Dudak uçuklatan rakam! 25 bin kişi dolandırıldı! Saadet zinciri mantığı ile çalışıyorlar

Porselen gibi bir cilde sahip olmak için uygulamanız gereken tarif!
Porselen gibi bir cilde sahip olmak için uygulamanız gereken tarif!

Kadın - Aile

Porselen gibi bir cilde sahip olmak için uygulamanız gereken tarif!

Fış fış tatlısı tarifi: Malatya usulü fış fış nasıl yapılır? Kabartma tozuyla yapılan bir tatlı!
Fış fış tatlısı tarifi: Malatya usulü fış fış nasıl yapılır? Kabartma tozuyla yapılan bir tatlı!

Kadın - Aile

Fış fış tatlısı tarifi: Malatya usulü fış fış nasıl yapılır? Kabartma tozuyla yapılan bir tatlı!

Zelenski: Tahıl krizi, Rus provokasyonlarına izin verilmezse aşılabilir
Zelenski: Tahıl krizi, Rus provokasyonlarına izin verilmezse aşılabilir

Dünya

Zelenski: Tahıl krizi, Rus provokasyonlarına izin verilmezse aşılabilir

'Sıfır Atık' projesi: Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları yeniden kullanacak!
'Sıfır Atık' projesi: Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları yeniden kullanacak!

Teknoloji

'Sıfır Atık' projesi: Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları yeniden kullanacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23