Beşiktaş O isim için teyakkuzda!

Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferlerini resmen açıklayan, Wout Weghorst ile de her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş transferde hız kesmiyor.

Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibine yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, bir yandan kadrodan gönderilecek isimleri belirlerken bir yandan da önümüzdeki sezonun takviyelerini yapmaya başladı...

Kara Kartal, Romain Saiss ve Gedson Fernandes'ten sonra eski oyuncusu Cenk Tosun'la da anlaşmaya vardı.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş sol kanatta ise Jovane Cabral için ısrarını sürdürüyor... Daha önce Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3 milyon Euro teklif eden Kara Kartal'ın bu fiyatı biraz daha artırarak transferi noktalamak istediği öğrenildi.

24 yaşındaki genç yıldızın gelecek sezon Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi sona eriyor. 2018 yılından beri Portekiz ekibinin formasını giyen Cabral'ı Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de kadroda görmeyi çok istiyor...

Sol kanatta forma giyen Cabral, sağ kanat ve forvet pozisyonunda görev yapabiliyor.

Cabral geçen sezon yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı.

Geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyen genç yetenek 4 gol atarken 1 asist yaptı. Cabral bitmek bilmez enerjisiyle Beşiktaş'ın aradığı isimlerden... Transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

JOVANE CABRAL KİMDİR?

Jovane Cabral, 14 Haziran 1998 tarihinde Yeşil Burun Adaları Assomada'da dünyaya gelmiştir. Hücum oyuncusu futbola GD Nhagar ve Sporting Lisbon altyapılarında forma giyerek başlamıştır. Skorer futbolcu, kariyerinde Nhagar, Sporting Lizbon ve Lazio formaları giymiştir.