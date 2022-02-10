Beşiktaş ne zaman bu kamburlardan kurtulacak?

Beşiktaş'ta kadro dışı durumunda bulunan Adem Ljajic, Fabrice N'Sakala, Douglas ve Jeremain Lens devre arası takımdan ayrılmadı.

SADECE LJAJIC'E TEKLİF GELDİ

Bu 4 oyuncu arasında sadece Ljajic için teklifler gelirken 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul dışına çıkmak istemediği için GZT Giresunspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u geri çevirdi. Başakşehir ile anlaşması ise Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerine takıldı. Diğer üç isme hiçbir kulüp tarafından teklif yapılmadı.

50 MİLYON TL'LİK YÜK

Yarım sezonluk ücretleri 3.2 milyon Euro (50 milyon TL) olan 4 ismin yükü yine Beşiktaş'ın omuzlarına kalmış oldu. Siyah-beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmeleri bitecek bu oyunculardan kurtulacağı günü iple çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kadro dışı kalan Lens, N'Sakala, Ljajic ve Douglas hakkında şunları söylemişti; 'Şu an için bu arkadaşlar kadro dışıdır. Bunların gitmesi yeni bir transfer yapmamızı gerektirmeyecek. Yeteri kadar futbolcumuz var. Güveniyoruz. Sakatlıklar ve talihsizlikler nedeniyle istediğimiz noktada olamadık. Bu futbolcuların gitmesi, transfer anlamına gelmez. Ara transferde başka transfer söz konusu değil.Şöyle de bir şey var; bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir şey anlamıyorum, nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik ben anlayamıyorum. Mesleklerine nasıl bir saygıları var anlayamıyorum.'