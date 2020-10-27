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Spor Beşiktaş, Monilabb Dijital Sistemleri ile iş birliği anlaşması imzaladı
Spor

Beşiktaş, Monilabb Dijital Sistemleri ile iş birliği anlaşması imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:12:41 -
Beşiktaş, Monilabb Dijital Sistemleri ile iş birliği anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, futbolcu sakatlıklarını önleme amacıyla Monilabb Dijital Sistemleri ile iş birliği anlaşması yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iş birliği çerçevesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri bünyesinde kurulacak laboratuvarda günlük ölçümler yapılacak ve Monilabb yapay zeka yazılımı sayesinde futbolcuların sakatlık risk oranları tespit edilecek.

Monilabb yapay zeka yazılımı sayesinde elde edilecek sakatlık risk oranları, sağlık ve atletik performans departmanlarının gerekli önlemleri alabilmesine imkan sağlayacak.

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