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Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:57:34 -
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon, pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşma için akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.


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