Beşiktaş Mirin’in ayrılığını açıkladı
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin’in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa’ya gittiğini açıkladı.20 Ağustos 2019 Salı 11:37
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin’in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa’ya gittiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Fransız savunmacısı Isimat-Mirin’in ayrılığını duyurdu. Toulouse için sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa’ya giden 27 yaşındaki savunmacının 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven’dan Beşiktaş’a transfer olan Mirin, siyah-beyazlı formayla ligde 14 maçta görev aldı.
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