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Spor Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:25:07 -
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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