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Spor Beşiktaş, Marsilya maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Beşiktaş, Marsilya maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Beşiktaş, Marsilya maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Marsilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile sağ bek Amir Murillo, saat 14.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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