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Spor

Beşiktaş, Malatya'ya hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 20:14:00 -
Beşiktaş, Malatya'ya hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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