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Spor

Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Bşekitaş Karagümrük maçında 4. hakem Onur Öztoprak, Sergen Yalçın ve ekibine 3 yerli oyuncunun olması gerektiğini belirterek değişiklikte müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 15:03:00 -

Teixeira'nın yerine Necip girdi. Talimatlarda ise yerli sayısına ilişkin bir kısıtlama yok. Sergen Yalçın maçtan sonra, "Hakem kuralı bilmiyor" diye tepki göstermişti.

Gazeteci Çağdaş Sevinç, Beşiktaş-Karagümrük maçının 4. hakemi Onur Özütoprak'ın değişikliğe yaptığı müdahalenin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde hakemin Beşiktaş kulübesine net şekilde '3' işareti yaptığı görüldü.

"Biz kuralı öyle biliyoruz"

Sergen Yalçın maçtan sonra, "Biz oyuna Türk sokmalıydık diye biliyorduk, hakem 3 yerli işareti yaptı. O zaman hakem bizi kandırdı, ya da o da kuralı bilmiyor.

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