Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor'a müjde!

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Günlerini çift antrenmanla geçiren Trabzonspor’da oyuncular enerji depoluyor. Salon ve saha çalışmalarıyla geçen antrenmanlarda sıkı bir şekilde taktik çalışmaları da yapılıyor. Bordo-Mavililer’in sakat oyuncularının da bu süre içinde tam geri dönüşü hedefleniyor.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor’u Avrupa maçlarında yalnız bırakan Nwakaeme milli arada geri dönmeyi hedefliyor. Oyuncu uzun zaman sonra saha çalışmalarına katıldı. Durumu yakından takip edilen Nijeryalı oyuncunun hafta sonu itibarıyla takıma katılması planlanıyor. Başarılı oyuncunun Beşiktaş maçına kadar da hazır olması bekleniyor.