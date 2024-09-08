Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor'a müjde!
Sakatlanan Nwakaeme, Beşiktaş maçı öncesi takıma yetişebilmek için milli arada saha çalışmalarına başladı.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Günlerini çift antrenmanla geçiren Trabzonspor’da oyuncular enerji depoluyor. Salon ve saha çalışmalarıyla geçen antrenmanlarda sıkı bir şekilde taktik çalışmaları da yapılıyor. Bordo-Mavililer’in sakat oyuncularının da bu süre içinde tam geri dönüşü hedefleniyor.
Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor’u Avrupa maçlarında yalnız bırakan Nwakaeme milli arada geri dönmeyi hedefliyor. Oyuncu uzun zaman sonra saha çalışmalarına katıldı. Durumu yakından takip edilen Nijeryalı oyuncunun hafta sonu itibarıyla takıma katılması planlanıyor. Başarılı oyuncunun Beşiktaş maçına kadar da hazır olması bekleniyor.
Spor
Fatih Terim'in prensi Fenerbahçe'nin orta sahasına geliyor! İstenilen rakama kimse inanamadı: Milyonlarca dolarlık proje onaylandı
Spor
Mourinho'nun yeni gözdesi tüm Fenerbahçelileri ters köşe yapacak! Sağ kanat planı değişti, İrfan Can Kahveci kararı verildi