  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'ı yerin dibine sokan sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaş ve İmamoğlu'na gönderme

CHP’liler çılgına dönecek! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin savunması

İmamoğlu'nun vadedip yapmadıklarını bakanlık ortaya çıkardı! 630 km demişti sadece 7 km yaptı!

Tarih belli oldu! Türkiye için bir ilk olacak

25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler

YSK'ya verdikleri aday listesini geri çektiler! "Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz"

İran'dan çok büyük skandal! Deprem yardımları adı altında bakın ne yaptılar

Bütün yardımı kestiler! CHP’li İBB’den ‘AK Partilisin’ cezası

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Spor Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor ağır yaralı
Spor

Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 18:56:00 -
Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor ağır yaralı

Trabzonspor, ligin 29’uncu haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. İlk yarım saati basın açık olan idmana sakatlıkların bulunan 7 oyuncu katılmadı.

Süper Lig’in 29’uncu haftasında evinde Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor’da müsabakanın hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan idman öncesi takımın kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklama yaptı. Çakır’ın değerlendirmelerinin ardından saat 16.30’da yapılan idmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleşti.

Doğucan ile ayrı görüşme

İdman öncesinde takıma geçen haftalarda dahil olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ve Orhan Ak’ın yerine görevlendirilen teknik direktör İhsan Derelioğlu, basın mensuplarını karşıladı. Isınmayla çalışmasıyla başlayan antrenman sırasında teknik direktör İhsan Derelioğlu, Doğucan Haspolat ile özel olarak görüştü.

Ağır yaralı: 7 oyuncu idmanda yok

Bordo mavililerin idmanında sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve ağrı bulunan Denswil, sol dizinde ödem ve ağrı olan Serkan, sağ baldırında kas spazmı yaşayan Hamsik, sol ayağına aldığı darbe nedeniyle parmağında çatlak oluşan Abdülkadir, her iki baldırında da kas spazmı yaşayan Markovic ile sağ hamstring kasında kas spazmı yaşayan Visca ile tedavisi devam eden Dorukhan idmana katılmadı. Sakatlığı atlatan Trezeguet ise kontrollü şekilde idmanda çalışma yaptı.

Trabzonspor, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23