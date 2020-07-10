Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Kimler gol attı?
Süper Lig'in 31. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Peki maç kaç kaç bitti? Golleri kimler attı? Beşiktaş kaçıncı sırada? Kasımpaşa kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Süper Lig'in 31. haftasında üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Tyler Boyd, 49. dakikada Kevin Prince Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın attı. Kasımpaşa'da ise golleri 21. ve 29. dakikalarda Fode Koita attı.
Beşiktaş kaçıncı sırada?
Beşiktaş bu galibiyet ile 53 puanla 4. sıraya yükseldi.
Kasımpaşa kaçıncı sırada?
Kasımpaşa bu mağlubiyet sonrası 36 puanla 11. sırada kaldı.