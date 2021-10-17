Beşiktaş-Lizbon maçına Sloven hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, 19 Ekim Salı günü Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, 19 Ekim Salı günü Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi ağırlayacak.
19.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi Rade Obrenovic olacak.
Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda ise Matej Jug oturacak.