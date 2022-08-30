Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlı ekip 3-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 42. dakikalarda Muleka ile 29. dakikada Weghorst kaydetti. Sivasspor'un tek golü de 86.dakikada Diaa Sabi'a'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını puanını 10'a yükseltirken Sivasspor, 2 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Muleka ve Weghorst yıldızlaştı

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerin ikisini Muleka kaydederken bir diğer golü Hollandalı yıldız Weghorst attı. Weghorst aynı zamanda Muleka'nın attığı ilk golün asistini yapan isim oldu.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 4 maçta 3 asist ve 2 gol performansıyla oynayan Wghorst, 5 gole doğrudan katkı sağladı. Muleka da bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 3 gol atma başarısı gösterdi.

Dele Alli formayı giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

İngiltere temsilcisi Everton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakadan önce Dele Alli'ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

Sivasspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'taki ilk maçına eski takımına karşı çıktı.

Kerem Atakan Kesgin, 78. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Sivasspor'un galibiyet özlemi sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Kırmızı-beyazlı takım, bu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor, ayrıca Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı 3 mücadeleden de mağlup ayrıldı.

Beşiktaş: 3 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku (Dk. 62 Umut Meraş), Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 54 Berkay Vardar), Muleka (Dk. 62 Kenan Karaman), Dele Alli (Dk. 78 Kerem Atakan Kesgin), N'Koudou, Weghorst (Dk. 78 Cenk Tosun)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ulvestad (Dk. 74 Sabi'a), Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Appindangoye), Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 46 Hakan Arslan), Keita (Dk. 46 Robin Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 61 N'Jie), Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 12 ve 42 Muleka, Dk. 29 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 86 Sabi'a (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 83 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)