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Spor Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'i kiraladı
Spor

Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'i kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:02:25 -
Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'i kiraladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Leicester City'den kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'e hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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