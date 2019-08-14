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Beşiktaş Kulübü’nde bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş’ta Kurban Bayramı vesilesiyle, Süleyman Seba Salonu’nda bayramlaşma töreni yapıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:07
Beşiktaş Kulübü’nde bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş’ta Kurban Bayramı vesilesiyle, Süleyman Seba Salonu’nda bayramlaşma töreni yapıldı.


Siyah-beyazlı kulübün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park’ın Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapması nedeniyle Süleyman Seba Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yönetim bazında katılımın olmadığı bayramlaşma törenine siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu üyeleri ile boks ve atletizm şube sporcuları katıldı. Törende bir konuşma yapan Beşiktaş Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar, “Beşiktaş büyük, birbirine bağlı, sevgisi yüksek olan bir camia. Burada genç arkadaşlarımız ve büyüklerimiz bir aradayız. Bayramın son günü olması ve tatillere denk gelmesi nedeniyle, gereken daha büyük kalabalıkları bulmak mümkün kılmıyor. Umarım gelecekte daha büyük ve kalabalık bayramları kutlamak nasip olur. Öncelikle Beşiktaşımızı kuran, bugünlere gelmemize vesile olan kurucularımızı ve büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum. Yeni sezon da bu hafta başlıyor. Hem futbol hem de tüm branşlarda Beşiktaşımızın özlediği başarılara kavuşmasını diliyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:07
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