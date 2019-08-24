Beşiktaş Kulübü: Portekizli futbolcu Quaresma bu sezon kadroda olmayacak Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın bu sezon kadroda olmayacağını duyurdu. Quaresma'dan açıklama Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir." Beşiktaş'ta 2 farklı dönemde toplam 8. sezonu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlılarda 154 Süper Lig maçında 21 gole imza attı.

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