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Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 10 Kasım mesajı
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 10 Kasım mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:27:24 -
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 10 Kasım mesajı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyor, Beşiktaş camiası olarak ilke ve devrimlerinin izinde olduğumuzu yineliyoruz. Aziz milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla da başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş eşsiz bir liderdir. Atatürk'ün, 'En büyük eserim' diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ve fikirlerinin aydınlattığı yolda yürümeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olmuş tüm kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum."

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