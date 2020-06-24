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Spor

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-06-24 13:26:11 -
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.

Dar alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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