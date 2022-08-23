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Spor Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 19:37:00 -
Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen genç futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.

Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.

 

Sivasspor'dan teşekkür

Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür edildi.

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