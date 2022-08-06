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Spor Beşiktaş-Kayserispor ilk 11’leri belli oldu.. Yeni transfer sahada!
Spor

Beşiktaş-Kayserispor ilk 11’leri belli oldu.. Yeni transfer sahada!

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan dorukta. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde 11'ler belli oldu. Siyah-Beyazlılar'da yeni transfer sol bek Masuaku da sahada yerini alacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 20:53:00 - 2022-08-06 20:54:50
Beşiktaş-Kayserispor ilk 11’leri belli oldu.. Yeni transfer sahada!

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan dorukta. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Sezonun açılış maçında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Haftanın 2. gününde Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic

Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. 

Beşiktaş - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.hakemi de Kadir Sağlam olarak belirlendi. Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

 

 

 

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