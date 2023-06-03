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Spor Beşiktaş, Kasımpaşa'yı gole boğdu
Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı gole boğdu

Yeniakit Publisher
2023-06-03 22:04:00 -
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı gole boğdu

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda 2-0'lık üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, rakibini 5-2'lik skorla yendi

Son haftaların formda takımı Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Tam 7 golün kaydedildiği maçı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Gedson perdeyi açtı

Mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, 19'uncu dakikada Gedson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Cenk sahnede

Temposunu her geçen dakika arttıran siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu Cenk Tosun'un 30'uncu dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla girildi.

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