Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 90'da geçti
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.
Süper Lig'de 31. hafta maçında Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş ile alt sıralarla arasındaki farkı açma hedefinde olan Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Beşiktaş öne geçip, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Beşiktaş'ın gollerini 7. dakikada Tyler Boyd, 49. dakikada Kevin-Prince Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 21 ve 29. dakikada Fode Koita'dan geldi.
Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hem hücumda hem de ileri uçta iki önemli ismini kaybeden Beşiktaş, zaman zaman sıkıntılı anlar yaşamasına rağmen galibiyete ulaştı.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 53 yapan Beşiktaş, 52 puanlı Galatasaray'ı geride bıraktı. Kasımpaşa 36 puanda kaldı.
Süper Lig'de 13 Temmuz Pazertesi günü Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.