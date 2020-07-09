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Spor

Beşiktaş-Kasımpaşa maçından notlar

Teknik direktör Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcu Domagoj Vida'yı yedek soyundurdu - Caner Erkin 5 maç sonra ilk onbire döndü

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:05:30 -
Beşiktaş-Kasımpaşa maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Domagoj Vida'yı yedek soyundurdu.

Bu sezon biri kırmızı kart, biri de sakatlık olmak üzere 2 lig maçında görev yapamayan Vida, Kasımpaşa maçında da yedek kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında Enzo Roco ve Victor Ruiz ikilisini görevlendirdi.

30. haftada oynanan HES Kablo Kayserispor maçı kadrosuna göre kadroda 3 değişiklik yapan Sergen Yalçın, Vida'nın yanı sıra bir önceki hafta oynanan maçta forma verdiği Rıdvan Yılmaz ve Necip Uysal'ı da kulübeye çekti.


- Caner Erkin 5 maç sonra onbirde


Savunmada revizyona giden teknik direktör Sergen Yalçın, defans hattının solunda Caner Erkin'e görev verdi.

En son Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada görev yapan ve pandemi sonrasında ilk onbirde maça başlayamayan tecrübeli oyuncu 5 maçlık aranın ardından kadroya geri döndü.

Sergen Yalçın, 4 maç üst üste savunmanın solunda görevlendirdiği Rıdvan Yılmaz'ı ise yedek soyundurdu.


- Adem Ljajic, Umut Nayir ve Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı


Sergen Yalçın, tedavileri devam eden Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yanı sıra kronik sakatlığı olduğunu açıkladığı Georges-Kevin N'Koudou'yu Kasımpaşa maçında kadroya almadı.


- Beşiktaş'ta 5 oyuncu kart sınırında


Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunurken, bu futbolcuların 5'i Kasımpaşa maçı kadrosunda yer aldı.

Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida sarı kart görmeleri halinde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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