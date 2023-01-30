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Spor Beşiktaş Karagümrük'e hazır
Spor

Beşiktaş Karagümrük'e hazır

Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından gösterdiği performansla taraftarlarının beğenisini toplayan Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 20:02:00 -
Beşiktaş Karagümrük'e hazır

Süper Lig'in 22. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışması gerçekleştirirken, antrenmanın son bölümünde taktik çift kale maç oynandı.

Beşiktaşlı futbolular idmanın ardından kampa girdi.

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