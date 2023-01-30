Beşiktaş Karagümrük'e hazır
Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından gösterdiği performansla taraftarlarının beğenisini toplayan Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 22. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışması gerçekleştirirken, antrenmanın son bölümünde taktik çift kale maç oynandı.
Beşiktaşlı futbolular idmanın ardından kampa girdi.