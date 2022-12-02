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Spor Beşiktaş-Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

Beşiktaş-Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Pek çok takım ise lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Beşiktaş ile Karagümrük bu sebeple bugün karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-12-02 11:23:00 -
Beşiktaş-Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Beşiktaş ile Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

Beşiktaş-Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Beşiktaş ile Karagümrük bu akşam karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport naklen yayımlayacak.

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