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Spor Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş’ın maçı ne zaman?
Spor

Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle | Süper Lig’de sezonunu bitimine 2 hafta kaldı. 81 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, 41.hafta maçında Karagümrük’ü konuk edecek. Bu sebeple futbolseverler Beşiktaş Karagümrük maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 17:44:00 -
Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözülmesinin beklendiği maçta Beşiktaş ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Beşiktaş ile Karagümrük 11 Mayıs Salı akşamı saat 20.30’da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük müsabakası Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Arena'daki son maçı olacak. Vodafone Park'ta bu sene dikkat çekici bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynadığı 19 maçta 45 puan topladı.

Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

Nkoudou'nun durumu belirsiz

Siyah-beyazlılarda yarınki mücadele öncesi Georges-Kevin Nkoudou'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou takımdan ayrı çalışmalara başlarken, yarın görev yapıp yapamayacağı bu akşam gerçekleştirilecek antrenman sonrası belli olacak.

Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar'ın yarınki mücadelede sahada olması beklenmiyor.

Sakat oyuncuların yanı sıra, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson da yarınki mücadelede görev yapamayacak.

4 futbolcu sarı kart sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek. 

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