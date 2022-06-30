Beşiktaş kanadını sağlama almak istiyor!

Beşiktaş, Young Boys forması giyen Christian Fassnacht'ın kulübünü ikna etmek için yoğun çaba sarfediyor.



Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş hücum bölgesindeki transferlerini bitirmek için yoğun uğraş veriyor. Siyah-beyazlılar İsviçre'de Young Boys forması giyen Christian Fassnacht için de büyük bir adım attı.

FASSNACHT TAMAM, SIRADA KULÜBÜ VAR

İsviçre'de Young Boys forması giyen Fassnacht ile el sıkışan siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun kulübünü de ikna ederse, transferi olumlu sonuçlandıracak.

VALERIEN ISMAEL BEĞENİYOR

Hürriyet'e göre; kariyerinde tam 8 farklı pozisyonda görev yapan tecrübeli futbolcu bu nedenle teknik direktör Valerien İsmael'in büyük beğenisini kazandı. Orta sahanın sağında 88 maçta 35 gol, 15 asist üreten; sağ kanatta 71 karşılaşmada 17 gol ve 12 asistle oynayan Fassnacht; sol kanatta da 46 müsabakada 17 gol attı ve 7 asist yaptı.

ÇOK AMAÇLI BİR FUTBOLCU

Santrfor bölgesinde 50 maçta 21 gol, 3 asistlik katkıyla oynayan yıldız futbolcu, orta sahanın solunda, 10 numarada, forvet arkasında ve merkez orta sahada da başarıyla görev yapıyor. 2017'de Thun'dan Young Boys'a geçen Fassnacht'ın sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Bu durumu kullanmak isteyen Beşiktaş, oyuncuyu ucuza Transfer etmek istiyor.