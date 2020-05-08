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Spor

Beşiktaş kamp programını açıkladı

Beşiktaş, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacağın açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:42:41 -
Beşiktaş kamp programını açıkladı

Beşiktaş, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacağın açıkladı.


Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haziran ayında devam edeceği duyurulan Süper Lig Cemil Usta Sezonu için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek.


Siyah-beyazlılarımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacak" ifadelerine yer verildi.

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