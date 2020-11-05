  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Spor

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:16:01 -
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep'e geldi.

Gaziantep'e özel uçakla gelen siyah-beyazlı kafilede, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar yer aldı.

Havalimanında takım otobüse binmeden önce taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek verdi.

Kafile, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'ndan oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrettin Koca'dan kokuşmuş mahallenin sunucusu Öykü Serter'e tokat gibi cevap
Gündem

Fahrettin Koca'dan kokuşmuş mahallenin sunucusu Öykü Serter'e tokat gibi cevap

Solak troller ve kokuşmuş magazin mahallesinin yıllanmış sunucusu Öykü Serter, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmi..
İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu

İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!
Siyaset

Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumh..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay