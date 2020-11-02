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Spor Beşiktaş, Josef de Souza'nın cezasına itiraz etti
Spor

Beşiktaş, Josef de Souza'nın cezasına itiraz etti

Yeniakit Publisher
2020-11-02 20:06:49 -
Beşiktaş, Josef de Souza'nın cezasına itiraz etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Josef de Souza'ya verilen 2 maç men cezasına itiraz etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Josef de Souza'nın, futbol takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur."

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