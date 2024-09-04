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Spor Beşiktaş Joao Mario'yu resmen duyurdu
Spor

Beşiktaş Joao Mario'yu resmen duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-04 21:14:00 -
Beşiktaş Joao Mario'yu resmen duyurdu

Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu satın alma opsiyonuyla kiraladığını ilan etti.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Portekizli futbolcu için bir video paylaşan Beşiktaş, videoda ise, "Joao Mario giriş yaptı. Beşiktaş'a hoş geldin Mario." ifadelerini kullandı.

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