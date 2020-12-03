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Spor Beşiktaş ile Kasımpaşa 35. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Kasımpaşa 35. maça çıkıyor

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 23'ünü siyah-beyazlılar, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı - Beşiktaş, rakibi ile sahasında oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:46:19 -
Beşiktaş ile Kasımpaşa 35. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.

Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.


- Beşiktaş, evindeki son 4 maçı kazandı


Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.


- Son 10 maç gollü geçti


İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.

Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.

Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi.

İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:


SezonMaçSonuç
2019-2020Kasımpaşa-Beşiktaş2-3

Beşiktaş-Kasımpaşa3-2
2018-2019Kasımpaşa-Beşiktaş4-1

Beşiktaş-Kasımpaşa3-2
2017-2018Kasımpaşa-Beşiktaş2-2

Beşiktaş-Kasımpaşa2-1
2016-2017Kasımpaşa-Beşiktaş2-1

Beşiktaş-Kasımpaşa4-1
2015-2016Beşiktaş-Kasımpaşa3-3

Kasımpaşa-Beşiktaş2-1


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