Beşiktaş ile Antalyaspor 47. maça çıkıyor

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 46 lig karşılaşmasının 32'sini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 102 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 40 gol kaydetti.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu. İkinci devre Antalya'da oynanan maçı ise Beşiktaş 6-2 kazandı.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 23 lig maçının 14'ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 54 kez havalandırdı, kalesinde ise 29 gol gördü.



