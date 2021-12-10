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Spor Beşiktaş için Villas Boas iddiası: Teklife cevabı...
Spor

Beşiktaş için Villas Boas iddiası: Teklife cevabı...

Portekiz basını, teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için bu kez Andre Villas-Boas ismini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 23:24:00 -
Beşiktaş için Villas Boas iddiası: Teklife cevabı...

Portekiz basını, Beşiktaş'ın 44 yaşındaki teknik adam Andre Villas-Boas'a teklif götürdüğü ancak olumsuz yanıt aldığını yazdı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasıyla birlikte teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Alman teknik direktör Daniel Farke'nin ismi ortaya atılmıştı. Alman basını, Farke'nin Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdiğini duyurmuştu.

Bu kez Villas Boas

Portekiz basınında A Bola'da yer alan habere göre ise Beşiktaş, son olarak Marsilya'yı çalıştıran Andre Villas-Boas ile ilgilendi.

Haberde; Portekizli teknik adamın teklifi reddettiği ve görüşmelerin sona erdiği kaydedildi.

44 yaşındaki teknik direktörün Flamengo'yu da reddettiği ve doğru projeyi bulana kadar takım çalıştırmayacağı vurgulandı.

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