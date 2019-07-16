Beşiktaş Hugo’yu getiriyor!

Beşiktaş, sol stoper takviyesi için birkaç gündür görüşme halinde olduğu Vitor Hugo'da mutlu sona ulaştı.

İtalya'da Fiorentina forması giyen savunmacı için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmelerde prensipte el sıkışılmasına rağmen devreye Fenerbahçe girmişti. Siyah-beyazlılar elini çabuk tuttu ve işi bitirdi. Hugo'ya "Alternatif değil önceliğimizsin" mesajı verildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 28 yaşındaki Brezilyalı, Beşiktaş'ın Avrupa'da yer alacak olması nedeniyle de Kartal'a daha sıcak yaklaştı. Siyahbeyazlıların, İtalyan ekibine yaptığı satın alma opsiyonlu teklifi kabul etti.

Kiralama bedeli 1,5 milyon Euro

Bu transfer için Fiorentina'ya 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Oyuncu ise bir yıl için 2,5 milyon euro kazanacak. Anlaşmanın bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.