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Spor Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçının hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçının hakemi belli oldu

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Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek.

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçını İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak müsabakada, Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Karşılaşmanın döndüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.

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