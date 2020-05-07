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Spor

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:56:04 -
Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran'ın yer aldığı belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon çalışmasının ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00 ve 15.00'te iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.




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