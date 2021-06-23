Beşiktaş harekete geçti! İmza atılabilir

Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli futbolcu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi.



Teknik direktör konusundaki belirsizliği Sergen Yalçın ve Fatih Terim'le yeniden anlaşarak çözen Beşiktaş ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

Ezeli rakipler, geçen sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Halil Akbunar için amansız bir yarışa girdi.

Galatasaray’ın prensipte anlaşma sağladığı belirtilen milli futbolcu için son anda devreye giren Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bir adım önde olduğu öğrenildi.

Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar

Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu da ifade ediliyor.

Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbetti

G.Saray'ın hocası Terim'in de istediği yıldız oyuncu için önümüzdeki 1 haftalık süreç son derece kritik.

Ancak görünen o ki bu transfer rekabetinden en karlı çıkacak olan kulüp Göztepe olacak gibi.

27 yaşında olan Halil Akbunar her iki kanatta da forma giyebiliyor. Milli Takım kampından son gün çıkartılan Halil Akbunar geçtiğimiz sezon çok başarılı bir sezon geçirmişti.