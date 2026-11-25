Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Celtic ile deplasmanda oynanan maç hariç oldukça başarılı bir grafik çizen Beşiktaş 4 maç sonunda 7 puanla 8. sırada yer aldı. Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Siyah Beyazlı takım Gürcistan'ın Batum şehrinde Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati netlik kazandı. İşte Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçına dair merak edilen detaylar...

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum şehrindeki Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KALAN MAÇLARI

Beşiktaş Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hapoel Beer Sheva ile oynanacak maçın ardından Bayer Leverkusen deplasmanında sahaya çıkacak. Bu maçın ardından iç sahada Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan Siyah Beyazlı takım son maçına ise Omonia deplasmanında çıkacak.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU

"Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 4 hafta sonunda topladığı 7 puanla 8. sırada yer alıyor. Bu sürede Marsilya ve Hoffenheim karşısında kazanarak 6 puanı hanesine yazdıran Siyah Beyazlı takım, iç sahada Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Son maçına İskoçya deplasmanında Celtic karşısında çıkan Beşiktaş rakibine 3-2 mağlup oldu ve lig aşamasındaki ilk mağlubiyetini aldı.